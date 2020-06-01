شريف مدكور يوضح حقيقة مرضه الجديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت أنباء مؤخرا حول إصابة الإعلامي المصري شريف مدكور بفيروس في الدم، نتيجة العلاج الكيميائي الذي يتلقاه بعد إصابته بسرطان في القولون.

الإعلامي المصري عبر عن استيائه من تداول هذه الأنباء حاليا، مؤكدا أنه بالفعل أصيب بفيروس في الدم في شهر نوفمبر الماضي لكنه شفي منه تماما.

مدكور كتب، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “أنا الحمد لله بخير نعمه وفضل وموضوع الفيروس اللي في الدم ده كان في شهر نوفمبر اللي فات وخفيت منه من زمان مش عارف ليه في صفحات كاتبه الموضوع”.

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وكان الإعلامي المصري شريف مدكور قد أصيب بورم سرطاني في القولون، وخضع لعملية جراحية لإزالته، وذلك داخل مستشفى دار الشفاء.

الإعلامي المصري كشف لجمهوره أنه بدأ العلاج الكيماوي، وذلك بعد خضوعه للعملية، شارك جمهوره معاناته، حيث نشر صورة له، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ظهر فيها وهو يتلقى العلاج الكيماوي.

وكشف شريف مدكور في شهر نوفمبر الماضي عن إصابته بفيروس في الدم نتيجة مخالفته لتعليمات الأطباء.

شريف قال إنه اصيب بفيروس في الدم بسبب قلة مناعته نتيجة تلقيه العلاج الكيماوي لمحاربة مرض السرطان، لافتاً إلى أنه لم يلتزم بتعليمات الأطباء الخاصة بمنع انتقال أي عدوى له، ومنها عدم السلام على أي شخص أو تقبيل أحد، وغيرها من التدابير، وكان يمارس حياته بشكل طبيعي.