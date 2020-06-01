لميس الحديدي تفتح النار على محمد رمضان: لم تعد نمبر وان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري محمد رمضان بزفاف شقيقته إيمان على خطيبها حسام حامد، مساء الأحد 31 مايو، بحضور أفراد أسرتي العروسين وأقرب أصدقائهما، فى إحدى الفيلات الواقعة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

الإعلامية لميس الحديدي عرضت مقطع من حفل الزفاف، في برنامجها “القاهرة الآن” على قناة “العربية الحدث”، وفتحت النار على محمد رمضان، نظرا لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

الإعلامية المصرية انتقدت قيام محمد رمضان باحتضان وتقبيل الحضور، بدون تباعد أو كمامة، مؤكدة أن هذا المشهد لا يجعل محمد رمضان “نمبر وان”، كما يراه الكثيرون.

وشددت على أن رمضان كان لابد أن يكون قدوة لكل جمهوره، لافتة إلى أن عبارة “الثقة في الله نجاح” التي يرددها محمد رمضان تتحقق مع الضوابط، ورعاية الناس واحترام الآخرين.

وأضافت أن الدولة تنتج لمحمد رمضان مسلسلات وتمنحه أعلى أجر، بينما في المقابل لا يلتزم الفنان بتعليماتها للحد من انتشار فيروس “كورونا”، وكأنه لن يصيبه المرض لأنه “نمبر وان” كما يردد.

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وكانت مباحث الجيزة قد ألقت القبض على المهندس “حسام حامد” زوج إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان، بتهمة مخالفة قرار مجلس الوزراء بمنع ‏الاحتفالات والتجمعات، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.‏

وخضع العريس للتحقيقات بأن خرق الحظر المفروض، وتمت إخلاء سبيله بعدما أثبت أن حفل الزفاف كان داخل فيلته واقتصر على أسرة العروسين فقط مع مراعاة الإجراءات الإحترازية، وهو الأمر الذى تم قبوله وخرج منذ قليل من القسم متجها إلى عش الزوجية.

في أول تعلق لمحمود رمضان الشقيق الأكبر للنجم محمد رمضان ومدير أعماله، على الأزمة قائلا: “لم يكن هناك مبالغة فى حفل الزفاف، حيث أقيم بفيلا العريس، وبحضور أسرتى وأسرة العريس فقط، وبعض الأقارب المقربين”.

وأضاف:”أمر طبيعى أن تحقق الشرطة فى أى شئ يعتقدونه خارج عن القانون، والحمد لله لم نفعل أى شئ خارجا عن القانون، والعريس الآن فى طريقه لعش الزوجية”.