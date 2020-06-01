رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
استنكر الفنان سيد صادق، في تصريحات تلفزيونية، الأخبار المتداولة حول مرضه وعدم إيجاده لمصدر رزق، متابعًا: “عايش مبسوط ومستور ولم أشتكِ لأحد”.
وأضاف أن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن الموسيقية، من أعز أصدقائه، متابعًا: “بصحتي وبمشي على رجلي، ومش مادد إيدي لحد، لماذا تؤذون أولادي وأحفادي بما تكتبون على المواقع؟”.
يذكر أن سيد صادق، من مواليد 18 يونيو 1945، ظهر بشكل كبير في الأدوار الثانوية، وقام بأدوار لشخصيات شريرة والخارجة عن القانون.
وكان أخر أعمال سيد صادق، مُشاركته مع الفنان عادل إمام في مسلسل «أستاذ ورئيس قسم» عام 2015، إذ يقول إن الاختفاء عن الساحة الفنية، أمر خارج عن إرادته، وذلك بعد رحلة عطاء فني دامت لنحو 50 عاماً
وكشف في حوار صحفي سابق له عن المهنة التي يعمل به بعيدًا عن الفن قائلًا: “كرّست مجهودي داخل المحل الخاص بي، لا سيما أنها مصدر الرزق الوحيد لي ولأسرتي، لذلك أحمد الله تعالى بأننى امتهنت مهنة غير الفن، حتى لا أصل لمرحلة أن يُجمع لى تبرعات في يومٍ ما، فالحمد لله حالتي ميسورة”.
ومن جانبه رد الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول مرض الفنان المصري سيد صادق، وحاجته للأموال.
أشرف زكي، قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” مع الإعلامي سيد علي، والمذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن الفنان سيد صادق يحيى حياة كريمة ومستورة وخيره على الناس جميعًا، نافيًا الأخبار المتداولة حول الأخير بأنه لا يجد مصدرًا للرزق.
وأضاف أن ابن سيد صادق، المؤلف لؤي السيد أحد علامات الشباب المؤلفين، منوهًا أنهم قد يكونون مقصرين في السؤال عن الفنان.
كانت هذه تفاصيل خبر سيد صادق في ظهور نادر له: الحال مستور وعمري ما اشتكيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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