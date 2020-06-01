- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف الفنان المصري محمد هنيدي، سر تغيبه عن جنازة الفنان حسن حسني، والذي رحل عن عالمنا يوم 30 مايو بعد تعرضه لازمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز الـ 89 عامًا.
محمد هنيدي، قال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “حسن حسني الله يرحمه زي أبويا التاني، أكيد عمري ما هتأخر على وداع أخير له الا لسبب قوي ..عادةً مابحبش اتكلم لما بتعب .. بس قبل رحيل حبيبي حسن حسني بيومين كنت بركب دعامات بالقلب والدكاترة مانعين أي حركة.. ربنا يرحمك يا عم حسن”.
وأضاف: “ماتحكمش على حد وخليك حسن النية ربنا دايما اعلم بظروف عباده”.
يذكر أن هشام، نجل الفنان حسن حسني، كشف في مداخلة هاتفية لبرنامج “المساء مع قصواء”، مع الإعلامية قصواء خلالي، والمذاع عبر فضائية “ten”، تفصيل الساعات الاخيرة لوالده قائلًا: “وأضاف: “والدي كان طوال رمضان والعيد زي الفل، و يوم الخميس شعر بألم في صدره وذهبنا به إلى المستشفى ولكن عمره ما اشتكى من القلب، وتم عمل إيكو واكتشفنا أنه يعاني من جلطة في القلب وأوصى الأطباء بعمل قسطرة، وبعد خمس ساعات فارق الحياة بسبب السن والحمد لله على كل شيء”.
وتم تشييع الجثمان في مقابر العائلة بطريق الفيوم الصحراوي، وذلك وسط حضور عدد من أسرته وعدد محدود من الفنانين.
كانت هذه تفاصيل خبر جنازة حسن حسني تكشف عن جراحة خطيبة خضع لها محمد هنيدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.