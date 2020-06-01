رحلة ملؤها المواقف الطريفة في الكوميديا الاجتماعية “آل ديسمبر” على MBC1

متابعة بتجـــــــــرد: في أجواء محببة داخل أسرة خليجية، وفي ظل الصراعات الزوجية بين أفرادها والمواقف الطريفة عموماً، تسير أحداث الكوميديا الاجتماعية “آل ديسمبر” من كتابة بندر السعيد وعبد الله العريفان وتحت إدارة المخرج نعمان حسين والذي يُعرض على MBC1.

وضمن حلقات منفصلة- متصلة تدور الأحداث حول عائلتين بدويتين هما آل ديسمبر وآل الهصمصم، اللتين تجمعهما صلة قرابة للأسرة الأولى تنحدر من روسيا. وبين الماضي والحاضر، تتلاحق القصص والمفاجآت الطريفة مع كوكبة من النجوم منهم طارق العلي، جمال الردهان، مرام البلوشي، ميس كمر، محمد الفيلكاوي، محمد الصراف وآخرين.

· يُعرض مسلسل “آل ديسمبر” على MBC1، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 04:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:30 ليلاً بتوقيت السعودية.