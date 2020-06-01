تويتر يتضامن مع جورج فلويد.. العصفور الأزرق يتحوّل إلى أسود

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متابعة بتجـــــــــرد: غيّر موقع تويتر شعار العصفور الأزرق الرسمي الخاص به إلى اللون الأسود تضامناً مع الشاب الضحية جورج فلويد، الّذي توفي أثناء اعتقاله ما أدّى إلى اندلاع حركات احتجاجية في مختلف أنحاء الولايات المتّحدة.
وفي التّفاصيل، أضاف الموقع هاشتاغ #BlackLivesMatter ضمن فقرة السيرة الذاتية الخاصة بصفحته الرّسمية على الموقع.
وقد ظهر هذا الهاشتاغ لأول مرة في العام 2013 بعد تبرئة جورج زيمرمان من جريمة قتل ذهب ضحيّتها الشاب الأسود تريفن مارتن. وفي السّياق عينه، عاد الهاشتاغ إلى الظهور بعد مقتل الشابين إريك غارنر ومايكل براون بعنف على أيدي الشرطة بسبب بشرتهما السوداء في العام 2014.
ويُشار إلى أنّ هذه الخطوة تأتي في خضم المواجهة بين تويتر والرّئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وقع قراراً تنفيذياً برفع الحصانة عن مواقع التواصل الاجتماعي، متهما المنصة بعدم النزاهة.
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