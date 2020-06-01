محمد هنيدي يتعرض لوعكة صحية دقيقة

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن الفنان المصري محمد هنيدي، عن تعرضه لوعكة صحية أدت إلى إجرائه عملية دعامة بالقلب منعته من الحركة.

وأكد أن مرضه كان السبب وراء غيابه عن حضور جنازة النجم القدير حسن حسني، الذي رحل عن عالمنا فجر السبت الماضي عن عمر ناهز الـ89 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وكشف هنيدي عن مرضه من خلال ردّ على تغريدة قاسية من إحدى متابعاته على موقع “تويتر”، لافتا إلى أنه لا يحب الحديث عن أي مرض كما أنه لا يستطيع التأخر عن الواجب.

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وحرص على وضع حدّ للانتقادات والاتهامات التي تطاله من خلال تغريدة كتب فيها: “حسن حسني الله يرحمه زي ابويا التاني، أكيد عمري ما هتأخر على وداع أخير له إلا لسبب قوي، عادة ما بحبش أتكلم لما بتعب، بس قبل رحيل حبيبي حسن حسني بيومين كنت بركب دعامات بالقلب والدكاترة مانعين أي حركة”.

وطالب هنيدي المغردين المستفزين أن يكونوا بنية حسنة ولا يحكموا على الأمور من الظاهر كونهم لا يعلمون ظروف الآخرين حيث قال: “ربنا يرحمك يا عم حسن ما تحكمش على حد وخليك حسن النية ربنا دايما أعلم بظروف عباده”، فسارعت المغردة على حذف ما دونته.

تعاطف الكثيرون مع تغريدة الممثل المصري وطالبوه بعدم تبرير موقفه، داعين له بالشفاء العاجل.