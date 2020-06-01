ذكرى ميلاد مارلين مونرو.. أيقونة الجمال والسينما

ممثلة ومغنية استعراضية انتقلت من حياتها في الميتم إلى صفحات المجلات وشاشات التلفاز، اشتهرت من خلال صورها وأفلامها المثيرة والكوميدية.. إنها النجمة مارلين مونرو.

ولدت النجمة الأمريكية الشهيرة مارلين مونرو يوم ١ يونيو ١٩٢٦ وشهدت حياتها على مدار الـ 36 عاما التي عاشتها تناقضات ومفارقات كثيرة، حيث انتقلت حياتها من الملاجئ إلى صفحات المجلات وشاشات التلفاز والسجادة الحمراء..





لم تحظى "مونرو" بحياة طبيعية كأي طفل من الطبيعي أن يحمل اسم والده، بل أنها حملت اسم أمها ليصبح اسمها "نورما جين بيكر" ولم تعرف والدها طوال حياتها

قالت إنها سوف تصبح عما قريب واحدةً من أشهر نجمات هوليوود وبالفعل في عام 1953 كان أول دور بطولة لها في فيلم Niagara وبعده تابعت مونرو طريقها لتحقق النجاح تلو الآخر في سلسلةٍ من الأفلام الكوميدية.

في عام 1961، قامت بدور البطولة في مواجهة كلارك جابل ومونتجمري كليفت في فيلم المغامرة والدراما The Misfist، الذي جرى تصويره في نيفادا ضوقد كان هذا الفيلم آخر أعمالها الكاملة.

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في عام 1962 غابت مونرو عن فيلم Something’s Got to Give، ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز فإن مونرو عزت غيابها إلى المرض، لكن البطل الآخر في الفيلم دين مارتن Dean Martin رفض أن يمثل الفيلم من دونها لذا أعلن الاستوديو تعليق الفيلم.





وفي الفترة التي بدأت حياتها الرائعة والمميزة بالتدهور، واجهت آخر أفلامها عامي 1960 Let’s Make Love و1961 The Misfist خيبة أملٍ كبيرة في شباك التذاكر.

رغم سلسلة العلاقات التي دخلتها مونرو وزواجها 3 مرات الا أنها لم تنجب، فطالما حلمت كثيرا بأن تصبح أما حين تزوجت آرثر ميلر، ولكن للأسف كانت محاولاتها تنتهي بالحمل خارج الرحم والإجهاض، مما يجعلها تعاني من حالات نفسية صعبة في كل مرة.

وفي 5 أغسطس عام 1962 توفيت مارلين مونرو في منزلها الواقع في لوس أنجلوس، وقد وُجدت علبة الدواء المساعد على النوم بجوار سريرها، وبقي الجدل لعدّة سنوات حول أنّها قُتلت أم لا، حتى جاء الإعلان الرسمي عن سبب الوفاة وهو جرعة زائدة من الدواء.



