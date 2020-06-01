فن ومشاهير

الممثلة القديرة رينيه الديك في المستشفى

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Patricia 0 تبليغ

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Jun 01, 2020

تخضع الفنانة اللبنانية القديرة رينيه الديك، غدًا الثلاثاء، لعملية جراحية في مستشفى سان لويس في مدينة “جونيه”.

وناشد عدد كبير من رواد الانترنت التوجه إلى المستشفى للتبرع لها بالدم فصيلة B+.

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نذكر ان رينيه الديك كانت قد تعرضت لعارض صحي في حزيران 2019 حيث سارع طبيب التجميل د. هراتش سغبزريان الى طلب الإسعاف لنقلها الى المستشفى وذلك بعدما اتصلت به طالبة النجدة بسبب سوء حالتها الصحيّة.

وكان د. هراتش قد كرّم رينيه الديك في عام 2016 في مهرجان الزمن الجميل.

رينيه ممثلة مسرح لبنانية شهيرة، من بين أعمالها: مسلسل “ليالي شهرزاد”، فيلم “المخطوف”، ومسرحية “فيلم أميركي طويل”.

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