بعد البلبلة، اليسا في هذا الحدث

في ظلّ استمرار إجراءات “التباعد الاجتماعي” و”الحظر المنزلي”، تحيي الفنانة اليسا حفلة فنية من تنظيم “الهيئة العامة للترفيه” في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع “روتانا للصوتيات والمرئيات”.

الحفلة تبث حصريًا عبر منصة شاهدVIP للفيديو حسب الطلب، حيث سيتمكن الجمهور من محبي اليسا الاستمتاع بالمشاهدة من بيوتهم من كل أنحاء العالم وذلك يوم الخميس الواقع في الرابع من حزيران.

إذا تعود اليسا الى حفلات روتانا وذلك النقاش الحاد الذي حصل بينها وبين تركي آل الشيخ منذ أشهر على خلفية طلب معجبة منه ان يستضيف اليسا في موسم الرياض لإحياء حفلة في المملكة. الا ان اليسا ردّت بجرأة وقالت “عندما ترغبون بمشاهدتي في حفل، سيحصل ذلك في الوقت المناسب. لا تطلبوا ذلك من أي شخص، لأنني في المكان الذي استحق أن أتواجد فيه”. ردّ اليسا تطلب رداً من تركي آل الشيخ الذي قال: “عشان كذا لم تستحقي ان تدعي”. ليتدخل لاحقاً مدير شركة روتانا سالم الهندي طالباً من اليسا كتابة تغريدة تقدم فيها تحية للسعوديين في محاولة لتلطيف الأجواء قليلاً، خوفاً من تدهور الوضع بينهما.

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من جهة أخرى، طرحت اليسا مؤخراً أغنية جديدة بعنوان “قهوة الماضي” بمناسبة عيد الفطر السعيد، كلمات الشاعرة سهام الشعشاع، توزيع كميل خوري والحان محمد رحيم.

ويعتبر هذا العمل هو الثاني بفترة شهر خاصة بعدما أطلقت أغنية “هنغني كمان وكمان” كلمات شادي نور، ألحان محمد يحيي، فواصل موسيقية محمد يحي وتوزيع إلهامي دهيمة.

اليسا صورت الأغنية على طريقة الفيديو الكليب حمل توقيع ايلي رزقالله الذي اعتمد فكرة بسيطة مستوحاة من أجواء الحجر المنزلي والمفاجأة مشاركة صديقتها النجمة هيفا وهبي من خلف شاشة الهاتف.