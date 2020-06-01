حقيقة إصابة أمير كرارة بكورونا.. وهذا ما أكده زوج شقيقته

في الساعات الماضية، اجتاحت مواقع التواصل اشاعة إصابة الفنان المصري أمير كرارة بفيروس كورونا وذلك على وقع النجاح الكبير الذي حققه في مسلسله الأخير “الاختيار”، الذي عرض خلال شهر رمضان.

وكانت إحدى الصفحات على مواقع التواصل قد زورت اسم “اليوم السابع” على خبر إصابة النجم أمير كرارة بفيروس كورونا، وهو ما نفته جريدة “اليوم السابع”.

ونفى الفنان أحمد صلاح حسني الإشاعة أيضاً وقال عن إصابة زوج أخته الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا: “أمير كرارة زي الفل.. ليه ممكن واحد يفبرك شائعة على واحد إن جاله كورونا بدون دليل ولمصلحة مين فِي ظل هذه الظروف؟!”.

وحذر موقع “اليوم السابع” من صفحات مجهولة على مواقع التواصل تستغل اسم مؤسسة “اليوم السابع”، لنشر أخبار مزيفة ومفبركة.

نذكر ان كرارة كان قد قدم ملحمة وطنية في مسلسل “الاختيار” محققًا نجاحًا كبيراً، شارك في بطولته أحمد العوضي، محمد إمام، آسر ياسين، صلاح عبد الله، محمد رجب، أحمد وفيق، ماجد المصري، وغيرهم. تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، وتناول العمل قصة حياة أسطورة الشهيد أحمد منسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة في شمال سيناء.