محمد هنيدي يغيب عن وداع العم حسن.. السبب سيصدمكم

ردّ الفنان محمد هنيدي على الانتقادات التي طالته بسبب عدم حضوره جنازة الفنان المصري الراحل حسن حسني، الذي توفي عن عمر ناهز 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وكشف “هنيدي” الى أنه خضع لعملية في القلب، ما منعه من حضور جنازة الفنان الراحل حسن حسني، وكتب عبر حسابه على تويتر: “حسن حسني الله يرحمه زي أبويا الثاني، أكيد عمري لن أتاخر على وداع أخير له إلا لسبب قوي عادة لا احب الدخول في حياتي الشخصية ولكن قبل رحيل حبيبي حسن حسني في يومين كنت بركب دعامات بالقلب والأطباء منعوني من أي حركة.. ربنا يرحمك يا عم حسن“، وختم موجهاً كلامه الى الذين انتقدوه وقال “وماتحكمش على حد وخليك حسن النية ربنا دايما أعلم بظروف عباده“.

وكان غياب الفنانين عن الوداع الأخير للفنان حسن حسني وعدم حضور جنازته قد أثار غضب الجمهور الذي وصف الفنانين بقلة الوفاء.