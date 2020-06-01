خاص- لايف ستايلز ستوديوز تتحضر لثورة ستقلب موازين الساحة الفنية

تسير شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، لصاحبها رجل الأعمال السعودي فهد الزاهد، خطوة خطوة نحو القمة، وذلك بعدما بدأت تحصد النجاح تلو النجاح عقب سلسلة من التعاونات مع أهم الفنانين في العالم العربي على مدار كل السنوات الماضية وحتى الآن والاهم من هذه التعاونات هي الرؤية التي تتميز بها الشركة التي ابى صاحبها الا ان تكون رائدة وريادية فلم يضم اهم النجوم الى الشركة وحسب بل ساهم في جمع اهم الشعراء والملحنين والموزعين في العالم العربي ايماناً منه ان الاغنية الناجحة قد تصنع النجوم وليس العكس دائماً. فحوّل الشركة بمساعدة فريق عمل من المحترفين الى ورشة ابداع فني، ولان صاحب الشركة ذواق للفن بدرجة امتياز وليس رجل اعمال يبغي التجارة والربح كسائر منتجي الساحة الفنية، ساهم الى حد كبير بالمشاركة بورشة الخلق الفني، فاختار الكلام وواكب ولادة الالحان ورافق الموزعين الى الاستوديو وتبادل الافكار مع المخرجين وكان له الاسهام الاكبر في وضع اللمسات الاخيرة على كل مولود جديد للشركة اي الاغنيات التي يتذوقها اولاً، يستمتع بها، يتأثر بها، ينصهر فيها ويتفاعل معها قبل ان تسلك الطريق الى حنجرة النجوم الذين خبروا فناً مختلفاً وممتعاً مع شركة لايف ستايلز ستوديوز..

في أرشيف الشركة الرائدة في عالم الاغنيات والكليبات، باقة من أجمل الأعمال مع أهم النجوم، نذكر البعض منهم نظراً لكثافة التعاونات: نجوى كرم، عاصي الحلاني، وليد توفيق، نوال الزغبي، باسكال مشعلاني، دينا حايك، أمل حجازي، فيفيان رماد، هشام الحاج وغيرهم.

أيضاً لفئة المواهب الشابة حصة كبيرة من انتاجات الشركة من من بينهم مروة ناجي، ياسمين علي، كنزة مرسلي، عمر كمال، هايدي موسى، الوليد الحلاني، كاميليا ورد، رنا سماحة، روان عليان، أماني السويسي، محمد سرور، راكيل وغيرهم.

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وعلم موقع “الخليج 365” من مصادره الخاصة ان الأشهر الأربعة المقبلة ستشهد الشركة على ثورة فنية ضمن برنامج حافل بالتعاونات مع نخبة من النجوم والفنانين الموهوبين بأغاني مكتملة من حيث الكلمة واللحن والتوزيع الموسيقي، بالاضافة الصورة من خلال الفيديوكليبات التي ستحمل توقيع أهم المخرجين المبدعين من العالم العربي.

علمنا ان الشركة لن تقف عند هذا الحد، بل وضعت خطة لبرنامج تسويقي قوي ومتكامل لأجل الترويج للإنتاجات الفنية الموسيقية وذلك كي تصل الى أكبر شريحة من الجمهور العربي حول العالم.

وقد يعتقد البعض أننا نبالغ في الشرح، لكن التفاصيل التي سبق وذكرناها أعلاه ما هي إلا جزءاً بسيطاً من الخطة التي ستقلب الساحة الفنية في العالم العربي وذلك لأجل اعادة التفاؤل باستمرارية مجال الفن بطريقة واقعية وعصرية وراقية ضمن كفاءات عالية على أمل الوصول الى االأفضل.

آخر أعمال “لايف ستايلز ستوديوز” كليب “ما تغيبش قواني” مع النجم وائل جسار، كما ان الشركة تتحضر لانتاج اعمال ضخمة لنجوم نذكر منهم: أصالة، أبو، هاني شاكر، محمد فؤاد وغيرهم.