كندا حنا وسلافة معمار تستجمان بطرطوس رغم كورونا.. صدفة أم موعد؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدثت الفنانة السورية كندا حنا تفاعلاً واسعًا بين الجمهور بعد نشرها صورة لها ظهرت فيها برفقة زميلتها الفنانة سلافة معمار خلال تواجدهما في مدينة طرطوس من أجل قضاء بعض الوقت.

الفنانتان ظهرتا بإطلالتين صيفيتين مرتديتين اللون الأبيض، مع وضع الورود على شعرهما المجعد، لتنهال عليهما تعليقات الغزل والجمال خاصة وأنهما من النجمات صاحبات الجماهيرية الكبيرة.

ولم يتضح إن كانت الاثنتان قد سافرتا معا إلى مدينة طرطوس أم أنهما التقتا بالصدفة هناك، خاصة وأن حنا نشرت صورة أخرى جمعتها بأولادها خلال الإجازة نفسها.

وكانت سوريا من أوائل الدول العربية التي أنهت الحظر الصحي، وعادت فيها الحياة إلى طبيعتها بعد أشهر من القيود والإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

يُشار إلى الفنانة السورية كندا حنا أنها كانت تعرضت للهجوم مؤخرًا بعد قيامها بتصفير عدد متابعيها عبر حسابها في إنستغرام، بعد وصول متابعيها إلى ما يقارب الـ 2 مليون.

وعبرت النجمة السورية ديما بياعة عن صدمتها لتصرف حنا، وأكدت في حوار أجرته مؤخرًا مع الفنان والمخرج سيف الدين سبيعي أنها قامت بالمقابل على إلغاء متابعة حنا، مؤكدة أن تصرف الأخيرة غير منطقي وفيه قلة احترام لزملائها في الفن، مُبدية استغرابها من هذا التصرف، مضيفة أنها على استعداد لقول هذا الكلام بشكل مباشر للفنانة.

وأثار هذا التصرف بشكل عام ردود فعل واسعة بين الجمهور الذين اتهموا حنا بمحاولتها تقليد بعض النجوم العالميين، واتهموها بالغرور.

وعلى الصعيد الفني غابت كندا حنا عن الموسم الرمضاني الماضي، فيما كان آخر أعمالها مسلسل "ممالك النار" الذي شاركت فيه إلى جانب عدد من النجوم من بينهم خالد النبوي، ومحمود نصر وعبدالمنعم عمايري، ورشيد عساف.

كما لم تتواجد الفنانة السورية سلافة معمار في الموسم الرمضاني الماضي، إلا بالحلقات الخمس الأولى من مسلسل "الحرملك" في موسمه الثاني، وبالرغم من ذلك، قدمت معمار مشهد موتها في العمل بطريقة احترافية، جعلتها حديث السوشال ميديا بالرغم من عدم تواجدها في الموسم بشكل كامل.