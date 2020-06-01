نجمات لبنانيات تخطّين الأربعين.. هكذا كانت بداياتهن الفنية (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

بات العمر مجرد أرقام للنجمات اللبنانيات، ومع مرور الوقت يزددن جمالاً وتألقاً، فالاعتناء بالمظهر الخارجي أصبح من الأساسيات للفنانات للحفاظ على الإطلالة الشابة.

وتخشى النجمات الكشف أو البوح عن أعمارهن الحقيقية على الرغم من أنهن ما زلن في قمة عطائهن وشبابهن.

ونستعرض لكم في "فوشيا" فيديو لفنانات لبنانيات تخطين سن الأربعين وما زلن أجمل ولم تظهر عليهن علامات التقدم في العمر بل يظهرن أصغر سناً مع مرور الوقت.

ومن أشهر الفنانات اللبنانيات اللواتي تخطين سن الأربعين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي التي أصبحت تبلغ من العمر 48 عاماً، بالرغم من أن بعض المصادر الصّحفية أكدت أن هيفاء وهبي أنقصت من عمرها 4 سنوات.

في المقابل، لا يستطيع أحد إنكار حقيقة أن هيفاء وهبي تزداد جمالاً كلما تقدمت في العمر وفق المتابعين، وتعلق فتيات بأنه ما أجمل أن يصلن إلى الخمسينات ليتمتعن بجمال هيفاء وهبي.

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الإنسان لا يقاس بعمره الجسدي بل بعمره الروحي والفكري، هذا ما تعتقده النجمة اللبنانية نوال الزغبي التي بلغت من العمر 48 أيضاً، وبعد طلاقها العام الماضي ظهرت نوال بإطلالة جريئة وجذابة بفستان أسود قصير من الجلد لتثبت مقولة أن "الطلاق بيحلي".

الفنانة اللبنانية إليسا، ليس لديها أي مشكلة في البوح عن عمرها الحقيقي، ففي يوم ميلادها العام الماضي الذي يوافق 27 أكتوبر/ تشرين الأول، أعادت إليسا نشر خبر عبر صفحتها، يعلن عن عمرها بشكل واضح 47 عاماً.

العمر مجرد رقم نخاف منه، إلا أن النجمة سيرين عبد النور التي تبلغ من العمر حالياً 43 عاماً لا تخفي عن جمهورها عمرها الحقيقي التي تفضل معظم الفنانات عدم الكشف عنه.

ودائماً تحاول سيرين عبد النور أن تحتفل بعيد ميلادها ونشر صور الاحتفال على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي برفقة زوجها وعدد من أصدقائها.

وأخيراً النجمة اللبنانية ماغي بوغصن، أجدد المنضمات لعمر الأربعين، وقد زينت هذا العمر بمسيرة فنية ناجحة وقد صرحت من قبل: "لا يزعجني موضوع العمر.. لأنه إذا ما كبرت ما رح يكبروا ولادي وافرح فيهن".