مخرج إعلان محمد صلاح يصاب بكورونا.. ويوجه هذه الرسالة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أُصيب المخرج المصري أحمد حسين بكورونا، حيث أجرى عينة تحليلية أثبتت إيجابيته للفيروس التاجي، وطالب مخرج الإعلانات المعروف الذي عمل على إخراج أحدث إعلان للكابتن محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، جميع من خالطوه خلال الأسبوعين الماضيين بأن يعزلوا أنفسهم للإطمئان على موقفهم بشأن انتقال العدوى لهم من عدمه.

واعتذر مخرج الإعلانات المصري لأي شخص يثبت إصابته بكورونا وقد يكون خالطه، حيث كتب في منشور له على حسابه الشخصي عبر "فيسبوك" قائلًا: "الحمد لله طلع عندي كورونا أي حد اتعامل معايا الأسبوعين اللي فاتوا ياخد باله ويا ريت ‏يعزل نفسه .. وأنا آسف لو كنت سبب في عدوى لأي حد وربنا يسترها على كل الناس".‏

وجمعت أحمد حسين بالكابتن محمد صلاح صورة من تصوير الإعلان الذي ظهر فيه محمد صلاح في رمضان الماضي، وقد نشر هذه الصورة عبر حسابه على "فيسبوك" بتاريخ الـ 5 من مايو الجاري، ولاقى وقتها إعجاب العديد من المتابعين.

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وكان قد تصدر محمد صلاح المشهد في إعلان جديد شارك فيه عدد كبير من نجوم الفن في مصر، وعرض طوال أيام شهر رمضان الماضي، إذ كان من اللافت في الإعلان أن محمد صلاح حرص على ظهور ابنته مكة معه؛ إذ شاركها اللعب وجاء ظهورهما لافتا وطريفا، كما استغل النجم المصري ابنته لممارسة الرياضة بشكل طريف.

ومن بين النجوم المشاركين في الإعلان، الفنانة المصرية منى زكي، التي جاء ظهورها مشابها لمحمد صلاح؛ إذ شاركت مع أبنائها أيضا، بينما اختارت الشركة المعلنة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، لأداء أغنية الإعلان، في الوقت الذي غنى الفنانون كلمات الأغنية نفسها، من خلال تحريك شفاههم فقط، كما وظهر في الإعلان الرمضاني أيضا الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة وحفيده، والثلاثي هشام ماجد وشيكو وأحمد فهمي، وأيضا الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس، والكوميديان محمد هنيدي، والفنانة المصرية الشابة أمينة خليل، والمطرب الشاب أمير عيد وبهاء أحمد.

وعادة ما تستغل الشركات المصرية، شهرة النجم المصري محمد صلاح، للاستعانة به في حملات الدعاية خاصة في شهر رمضان الكريم، الذي يشهد دائما إعلانات جديدة، بمشاركة نجوم الفن والكرة الأبرز في كل المجالات.