هاندا آرتشيل تتهيأ للدخول في القفص الذهبي.. هذا المغني شريك حياتها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتهيأ الفنانة التركية الشابة هاندا آرتشيل، 27 عامًا، والمغني مراد دالكيتش، 37 عامًا لزفافهما في الأيام القليلة المقبلة بعد علاقة حب دامت ثلاث سنوات تقريبًا ما بين الارتباط والانفصال.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن آرتشيل ودالكيتش قررا الزواج قريبًا بعد العلاقة القوية التي ظهرت عليهما خلال فترة الحجر الصحي، رغم أن كلاً منهما لم يعلن نيته للزواج عبر الصحف أو السوشال ميديا في الفترة الماضية.

وبحسب المعلومات أيضًا فإن هاندا آرتشيل وافقت فورًا على الزواج من المغني فور عرضه الأمر عليها رغم أنها كانت تستبعد قرار الزفاف في الفترة الماضية، لكنها قررت الموافقة بعد إصرار مراد على ذلك.

وسيقتصر حفل الزفاف على العائلة، فيما اختار الثنائي حديقة منزل شقيقتها غمزة آرتشيل ليكون مكان الاحتفال الذي سيجمع الأهل والأصدقاء المقرّبين فقط، وذلك للوقاية من فيروس كورونا، كما حدد الثنائي الأسبوع الثاني من شهر تموز/يوليو ليكون الموعد المبدئي للحفل.

وفي سياق آخر من المقرر أن تكون بداية تموز المقبل الموعد النهائي لانطلاق شارة بدء التصوير لأولى مشاهد مسلسل "أنت اطرق بابي"، على أن يُصوّر الإعلان الترويجي للمسلسل خلال الأسبوع المقبل تمهيدا لعرض المسلسل في الموسم الدرامي الجديد عبر الشاشات التركية.

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وفي هذا السياق انتهت هاندا من جلسات التحضير لمسلسلها الدرامي الجديد الذي سيشارك فيها للمرة الأولى الفنان كرم بوسين.

وكانت هاندا قالت عن دورها الجديد في مسلسل "أنت اطرق بابي": "أدركت لاحقًا أنني اشتقت إلى الأدوار الكوميدية. عندما قرأت السيناريو قلت بأن فتاة ایدا ممتعة جدًا، يعني أنا اشتقت لهذه الأدوار وزادت حماستي، وكنت أريد الدور بشدة وقبلته، وبعدها تعرفت علی کرم بورسين وأصبح كل شيء جميلا".

وعلى الرغم من ذلك تتوقع الصحافة التركية حدوث خلافات ومشاكل كبيرة في كواليس تصوير المسلسل، خصوصا وأنَّ هاندا ستمثل إلى جانب الفنانة التركية ميليسا دونجيل الحبيبة الحالية للفنان أكين مارت، والذي كان حبيب هاندا السابق.

والجدير ذكره كذلك أن هاندا كانت من المقرر أن تشارك في عمل إيراني ضخم خلال الفترة الماضية ولكنه توقف حتى إشعار آخر، كما توقف مسلسلها الأخير "عزيزة" عند الحلقة السادسة، وذلك بعد فشله وعدم استطاعته تحقيق نسب مشاهدة عالية؛ ما جعلها محبطة في الفترة الأخيرة.