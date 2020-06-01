فن ومشاهير

أحمد صلاح حسني يوجه نصيحة لجمهوره في ظل أزمة كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان أحمد صلاح حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على أزمة انتشار فيروس المستجد، ووجه نصيحة لجمهوره.

وكتب: "الالتزام خير وسيلة للعلاج علينا والالتزام خاصة هذه الأيام لحماية أنفسنا وحماية الغير وتخفيف الضغط على المستشفيات لأن سيكون هناك أزمة كبيرة لو الأعداد زادت بشدة".

وتابع: "لن يكون هناك مكان للعلاج سوى البيت حتى لو الحالة تستلزم مستشفيات، وده مش في مصلحتك ولا مصلحة الغير لو الحالة متأخرة".

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يذكر أن أحمد صلاح حسني شارك في سباق دراما رمضان 2020 بمسلسل "الفتوة"، الذي عرض على شاشة تليفزيون الحياة وحقق نجاحا كبيرا.

مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال، رياض الخولي، أحمد صلاح حسني، مي عمر، أحمد خليل، نجلاء بدر، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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