روجينا: محمد رمضان فريد من نوعه وزوجي أكد أن دور"فدوى" الأهم في مشواري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة روجينا إن دور "فدوى" في مسلسلها الرمضاني "البرنس" يعتبر نقلة في مشوارها الفني.

وأكدت روجينا أنها تقمصت الشخصية في فترة التحضير لها، حتى داخل منزلها، ولاحظت أن بناتها كرهن شخصية فدوى، وعلى العكس زوجها الفنان الكبير أشرف زكي الذي أكد لها أن الدور هو الأهم في مشوارها التمثيلي.

كما كشفت روجينا عن أن المخرج محمد سامي كتب كل الشخصيات باحترافية شديدة، واختار الشكل الخارجي لفدوى، فلابد أن تظهر مرتدية عباءات مطرزة حتى داخل منزلها، ومكياج صارخ ورموش معينة.

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وأشارت في حوارها مع موقع العربية نت، إلى أنها تعاونت مع المخرج محمد سامي في 15 عملا فنيا، وكل عمل تعتبره نقلة هامة في مشوارها الفني، ومن أهم المحطات في حياتها.

أما عن تعاونها مع الفنان محمد رمضان، فأكدت أنها سعيدة بالتعاون معه، وهذا العمل هو الثالث في تعاونهما بعد مسلسل "الأسطورة"، ومسرحية "أهلا رمضان".

وأوضحت أن رمضان ممثل موهوب جدا وفريد من نوعه، وهو يستحق كل النجاح الذي حققه، خاصة أنه أبدع في شخصية "رضوان البرنس" بشكل مدهش.