نجل حسن حسني: هذه الشائعة أحزنت والدي وقال "الناس زهقت مني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جمال عنايت، والإعلامية نانسي مجدي، في برنامج "القاهرة اليوم"، على شاشة اليوم، قال هشام نجل النجم الراحل هشام حسني إن والده كان يراهن على حب الناس.

وأكد أن هذا بالفعل ما لمسه عقب وفاة والده، خاصة من جمهوره، وشعر أن العالم كله يحبه، وفسر الأمر بأن والده كان يحب الناس واللمة.

وتابع: "والدي كان رجل بيتوتي، من قلب مصر، صاحب صاحب وكان ابن بلد بمعنى الكلمة ويحب أن ينجح الممثل الذي يقف أمامه".

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وأوضح أن والده كان يعتبر حب الناس "رصيده"، حتى أننا حينما دخلنا المستشفى وفي اليوم الأخير له ظل يضحك مع جميع العاملين وكانت "روحه حلوة".

وأكد أن هناك عدد من الشائعات انتشرت حول وفاته، وكان يقابلها بضحك وخفة ظل، ولكن في نوفمبر الماضي أطلق أحدهم نفس الإشاعة لكن هذه المرة حزن كثيرا، وقال: "لتكون الناس زهقت مني".

ورحل الفنان حسن حسني عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، عن عمر يناهز 89 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية، نقل على إثرها المستشفى.