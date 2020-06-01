فن ومشاهير

بعد إصابته بـ"كورونا".. وفاة وجيد خان عن عمر يناهز 42 عامًا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

توفي الملحن الهندي وجيد خان، عن عمر يناهز 42 عامًا، إثر أزمة قلبية وبعد الإعلان عن إصابته بفيروس المستجد.

وكتب المغني ومؤلف الأغاني والممثل علي ظفر، عبر حسابه على موقع "تويتر": "تأتي وفاة وجيد خان كصدمة. أتذكره كإنسان مفعم بالحيوية والسرور، وهو متحمس للغاية للموسيقى".

Advertisements

وجيد كوّن ثنائيا موسيقيا مع شقيقه ساجد، ظهرا لأول مرة كمخرجين موسيقيين مع سلمان خان، ووضعا موسيقى عدة أفلام لسلمان.

وبحسب موقع images.dawn، قال ساجد: "لقد مات بسكتة قلبية"، بينما أكد أن فحوصات الموسيقار أثبتت إصابته بـ Covid-19.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابته بـ"كورونا".. وفاة وجيد خان عن عمر يناهز 42 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا