أول تعليق لـ شقيقة محمد رمضان بعد زفافها: "بحبك يا حُس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

وجهت "إيمان"، شقيقة الفنان محمد رمضان، رسالة لزوجها حسام حامد، بعد حفل زفافهما الذي أُقيم أمس الأحد.

ونشرت "إيمان" صورًا من حفل الزفاف عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وعلقت عليها: "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، إن شاء الله مع بعض العمر كله.. بحبك يا حس".

واحتفل الفنان محمد رمضان في جو عائلي بزفاف شقيقته "إيمان"، على "حسام حامد"، بإحدى الفيلات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمدينة الشيخ زايد.