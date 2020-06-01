محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
وجهت "إيمان"، شقيقة الفنان محمد رمضان، رسالة لزوجها حسام حامد، بعد حفل زفافهما الذي أُقيم أمس الأحد.
ونشرت "إيمان" صورًا من حفل الزفاف عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وعلقت عليها: "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، إن شاء الله مع بعض العمر كله.. بحبك يا حس".
واحتفل الفنان محمد رمضان في جو عائلي بزفاف شقيقته "إيمان"، على "حسام حامد"، بإحدى الفيلات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمدينة الشيخ زايد.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لـ شقيقة محمد رمضان بعد زفافها: "بحبك يا حُس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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