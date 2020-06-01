محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أكد أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي تتحسن.
وقال "زكي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرناج "القاهرة اليوم"، على قناة الحدث، إن رجاء الجداوي "زي الفل الحمد لله، بس للأسف معنوياتها سيئة وزعلانة من الكلام الوحش والإشاعات اللي بتتقال، والست دي تستحق كل تقدير واحترام".
واختتم: "إن شاء الله ترجعلنا بالسلامة، وبقول للناس اللي حاطين الوسط الفني في دماغهم إننا مش هنسكت".
كانت الفنانة رجاء الجداوي قد نقلت لمستشفى العزل بالإسماعيلية، بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، إثر ارتفاع كبير في درجة حرارتها.
كانت هذه تفاصيل خبر "معنوياتها سيئة وزعلانة من الشائعات".. أشرف زكي يكشف عن حالة رجاء الجداوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.