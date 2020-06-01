ممثلة لبنانية تخضع لعملية جراحية غدا وتحتاج للتبرع بالدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تخضع الفنانة اللبنانية رينيه ديك، غدًا الثلاثاء لعملية جراحية في أحد مستشفيات مدينة جونيه، شمال العاصمة اللبنانية بيروت.

وناشدت الصفحة الرسمية لقناة OTV Lebanon، الجمهور للتوجه إلى مستشفى سان لويس جونيه، للتبرع لها بالدم فصيلة B+، وأكد موقع جريدة النهار أن العملية كان مقررًا إقامتها اليوم، لكن تم تأجيلها لحين توافر أكياس الدم.

رينيه ممثلة مسرح لبنانية شهيرة، جاءت بدايتها عام 1963، من بين أعمالها: مسلسل "ليالي شهرزاد"، فيلم "المخطوف"، ومسرحية "فيلم أمريكي طويل".