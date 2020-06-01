محمد رمضان لشقيقته بعد زواجها: ضلعي ونصف قلب أمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة تجمعه بشقيقته "إيمان" من حفل زفافها الذي أقيم أمس الأحد، وأثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خرق تعليمات التباعد، والتي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكتب رمضان في تعليقه على الصورة "أختي ضلعي ونصف قلب أمي، اللهم أحفظها وأسعدها".
حضر حفل الزفاف عدد من أقارب العروسين والأصدقاء المقربين، في فيلا بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.
يُذكر أن إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان احتفلت في شهر رمضان الماضي، بعقد قرانها على "حسام حامد"، وتم عقد القران فى منزل المهندس عبدالحميد والد العريس في أكتوبر.
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