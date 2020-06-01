أصالة تطلب من جمهورها الدعاء لنهال نبيل بعد إصابتها بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة أصالة جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة للفنانة نهال نبيل، وطلب منهم الدعاء لها بالشفاء، بعد إعلانها إصابتها ووالدتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت أصالة في تعليقها على الصورة "صباح حلو طيّب كوجه صديقتي القريبة الغاليه نهال.. ادعوا لها معي كيّ تمرّ منّ محنتها.. لأنّ الحياة تحتاجها بشدّة.. لأنّها نقيّة وفيّة طموحة مُحبّة".

وتابعت "هي أختي وغاليتي وشريكة نجاح وحنونة.. في كلّ ثانية أرجو ربّي أنّ يُعيدك ووالدتك الغالية بيتكم ليزين بكم.. وأنتوا بتمام الصحّة والعافية يا ربّ العالمين".

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نهال كانت أعلنت أمس الأحد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إصابتها ووالدتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها تخضع حاليا للعزل المنزلي.

وقالت نهال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "تأكدنا بعد إجراء المسح بايجابية النتيجة، والإصابة بالكورونا، ونخضع حاليا للعزل المنزلي والالتزام بالعلاج".

نهال قامت بإخراج كليب "شامخ" للفنانة أصالة، إلى جانب طرحها ألبوم بعنوان "مفاجأة".