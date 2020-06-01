نداء شراراة تروّج لعملها الغنائي الجديد عبر "انستجرام"

أعلنت الفنانة نداء شرارة عن أحدث أعمالها الغنائية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" كشفت نداء عن اسم اغنيتها الجديدة "شروط" ولم تعلن عن موعد محدد لطرحها. يذكر ان آخر إصدارات نداء الغنائية كانت من خلال أغنية "حبيتك بالتلاتة" والتي حققت نجاح جماهيري كبير ونسبة مشاهدات تخطت 38 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى مجموعة من الادعية الدينية التي طرحتها في شهر رمضان الكريم. "حبيتك بالتلاتة" والتي حققت نجاح جماهيري كبير ونسبة مشاهدات تخطت 38 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى مجموعة من الادعية الدينية التي طرحتها في شهر رمضان الكريم.

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