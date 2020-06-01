نشرت الفنانة أصالة صورة للفنانة نهال نبيل وطلبت من جمهورها الدعاء لها بعد إصابتها بالكورونا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
دعت أصالة لنهال في أزمتها الصحية قائلة: "صباح حلو طيّب كوجهصديقتي القريبة الغالية نهال... أدعوا لها معي كيّ تمرّ منّ محنتها.. لأنّ الحياة تحتاجها بشدّة... لأنّها نقيّة وفيّة طموحة مُحبّة.. هي أختي وغاليتي وشريكة نجاح وحنونة... في كلّ ثانية أرجو ربّي أنّ يُعيدك ووالدتك الغالية بيتكم ليزين بكم.. وأنتوا بتمام الصحّة والعافية باربّ العالمين".
يذكر أن نهال نبيل تعاونت مع أصالة في أولى تجاربها الإخراجية من خلال كليب "شامخ" الذي طرحته في شهر يناير الماضي، وبلغ عدد مشاهداته أكثر من 13 مليون مشاهدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابتها بالكورونا.. أصالة تدعو لنهال نبيل بالشفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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