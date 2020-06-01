الخميس.. حفل غنائي لـ إليسا "أون لاين"

تستعد الفنانة إليسا لحفلها الغنائي "أون لاين"، والذي أعلنت عنه عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". نشرت إليسا تفاصيل الحفل قائلة:"هنغني كمان وكمان ونشرب قهوةالماضي مكملين معاكم⁩ بالفرح والطرب لايف اونلاين عبر تطبيق شاهد VIP، الخميس القادم ٤ يونيو الساعة ١٠:٠٠ مساءً بتوقيت ونشرب قهوةالماضي مكملين معاكم⁩ بالفرح والطرب لايف اونلاين عبر تطبيق شاهد VIP، الخميس القادم ٤ يونيو الساعة ١٠:٠٠ مساءً بتوقيت السعودية يذكر أن إليسا قد طرحت مؤخراً أغنية "قهوة الماضي"، التي طرحتها الأسبوع الماضي عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصدت أكثر من مليون ونصف مشاهدة، الأغنية من كلمات:سهام شعشاع، ألحان:محمد رحيم، توزيع:كميل الخوري.

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