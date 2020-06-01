تحتفل المطربة يارا مع جمهورها بعيد ميلادها اون لاين، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت دبي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". ومن المقرر أن تتحدث يارا الليلة مع جمهورها عن أعمالها الجديدة، ويطرح عليها الجمهور بعض الأسئلة وتجاوب عليها. الجديدة، ويطرح عليها الجمهور بعض الأسئلة وتجاوب عليها. ويذكر ان كانت طرحت المطربة يارا مؤخراً أغنية "ما خطر عالبال" كلمات أحمد بن فارس، ألحان أسامة العطار وتوزيع هشام السكران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. يارا تحتفل بعيد ميلادها مع جمهورها اون لاين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.