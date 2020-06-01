تامر عاشور يكشف عن أحدث اعماله على "تويتر"

كشف الفنان تامر عاشور عن أحدث أعماله الفنية التي ستصدر قريباً، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وأعلن عاشور قائلاً:"ان شاء الله ڤيديو كليب "ايام" نازل قريب كل الاحترام والتقدير ل- شركه
يذكر أن آخر كليب لـ عاشور بأغنية "من غير مااحكيلك" الذي طرحه في شهر أغسطس من العام الماضي، وحصد أكثر من 4 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات: جمال الخولي، ألحان:محمد النادي، توزيع:النابلسي.
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