أول تعليق لمحمد رمضان بعد زواج شقيقته

حرص الفنان محمد رمضان على مشاركة جمهوره صورة من حفل زفاف شقيقته "إيمان" على حسام حامد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلق " رمضان" على المنشور قائلًا: "أختي ضلعي ونصف قلب أمي.. اللهم أحفظها وأسعدها". اللهم أحفظها وأسعدها". وكان الفنان محمد رمضان احتفل أمس بحفل زفاف شقيقته إيمان في إحدى فيلات طريق مصر - إسكندرية الصحراوي دون الأخذ بالإجراءات الاحترازية لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد.

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