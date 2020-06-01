حرص الفنان محمد رمضان على مشاركة جمهوره صورة من حفل زفاف شقيقته "إيمان" على حسام حامد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقعتبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلق " رمضان" على المنشور قائلًا: "أختي ضلعي ونصف قلب أمي..اللهم أحفظها وأسعدها".
وكان الفنان محمد رمضان احتفل أمس بحفل زفاف شقيقته إيمان في إحدى فيلات طريق مصر - إسكندرية الصحراوي دون الأخذ بالإجراءات الاحترازية لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لمحمد رمضان بعد زواج شقيقته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.