أحمد صلاح حسني يكشف حقيقة إصابة أمير كرارة بالكورونا

علًق الفنان أحمد صلاح حسني على إشاعة إصابة الفنان أمير كرارة بالكورونا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"

كشف صلاح حسني عن حقيقة الأمر قائلاً:"امير كراره زي الفل !! ليه ممكن واحد يفبرك اشاعه علي واحد ان جاله كورونا بدون دليل و لمصلحه مين فِي

ظل هذه الظروف ؟!.

يذكر ان أحمد صلاح حسني شارك في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل الفتوة من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة كل من ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، دياب، مي عمر، أحمد خليل، رياض

الخولي، مها نصار، مجدي فكري، عزوز عادل، ضياء عبدالخالق، إدوارد، غفران محمد، محمد رجب، عادل الفار، صفوة، محمود حافظ، نجلاء بدر، أحمد جمال سعيد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أحمد خالد صالح، ليلى أحمد زاهر، هنادي مهنى.

وتدور أحداثه حول الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، الذين كان يطلق عليهم الفتوة، الذي يتحمل مسئولية الأهالي.