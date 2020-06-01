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وأشار الى تشكيل لجنة من الأختصاصيين “لإعداد وإجراء الدراسات اللازمة بغية وضع رؤية واضحة تشمل شكل وهيكلية وأنظمة بطولات الموسم المقبل، في ضوء الأوضاع الإستثنائية الصعبة والحرجة التي تعاني منها رياضة كرة السلة على مختلف المستويات والأصعدة”.
ودعا إدارات النوادي والمدربين واللاعبين وعائلة كرة السلة “الى التعاون الكامل من اجل تخطي هذه المرحلة الصعبة، والتنسيق من اجل العمل على إطلاق بطولات الموسم المقبل بأفضل شكل ممكن”.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد كرة السلة ألغى موسم 2019 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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