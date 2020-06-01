حاكم الولاية التي قتل فيها جورج فلويد تحدث مع زوج بيونسيه.. ونفذ طلبه

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدث مُغني الراب العالمي وزوج بيونسيه "جاي زي" مع حاكم ولاية مينيسوتا "تيم والز" بعد مقتل الرجل الأسود "جورج فلويد" على يد الشرطة البيض في قضية عنصرية أخذت أبعادا قومية وعالمية.

وشكر جاي زي الحاكم "تيم والز" اليوم الأحد بعد إعلانه أن المدعي العام للولاية "كيث إليسون" سيتولى قيادة المحاكمات المتعلقة بوفاة جورج فلويد؛ إذ نشر مغني الراب البالغ من العمر 50 عامًا بيانًا قصيرًا على صفحة إنستغرام لشركته الترفيهية Roc Nation بعد أن تحدث مع والز على الهاتف، وحث إليسون على مقاضاة جميع الضباط المتورطين في وفاة فلويد، وليس فقط الضابط الذي ضغط على رقبته بركبته لمدة تسع دقائق تقريبًا.

بدأ جاي زي تصريحه شاكرا والز على استبدال محامي مقاطعة هينيبين "مايك فريمان"، الذي أعلن سابقًا أن إليسون سوف يساعده فقط في المحاكمات. وجاء في البيان: "بعد محادثتنا الجادة، شكرا للحاكم والز على فعله الصائب واستدعاء المدعي العام كيث إليسون لتولي قضية جورج فلويد".

واستطرد جاي زي قائلًا: "في وقت سابق من اليوم، ذكر الحاكم فالس أنّه أجرى محادثة إنسانية معي أنا الأب والرجل الأسود الموجوع. نعم إنني إنسان، وأب، ورجل أسود موجوع وأنا لست الوحيد".

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ثم حث مغني الراب إليسون على مقاضاة الضباط الآخرين المتورطين في وفاة فلويد الذين لم يمنعوا الضابط ديريك تشوفين من خنقه، فقال: "هذه مجرد خطوة أولى. أنا أكثر إصرارًا على النضال من أجل العدالة أكثر من أي قتال قد يكون ضد الظالمين. افعلوا ما هو صحيح. تحلَّوا بالشجاعة للنظر إلينا كبشر وأباء وإخوة وأخوات وأمهات نتألم، وانظروا إلى أنفسكم".

جاء تعيين إليسون بعد أن بعث 10 أعضاء من مجلس ولاية مينيسوتا الذين يمثلون مينيابوليس رسالة إلى "فالز"، تفيد بأن ناخبيهم فقدوا الثقة في "فريمان" بعد أن أخّر اتهام "تشوفين" بالقتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد من الدرجة الثانية وتجنب اتهام الضباط الآخرين.

يُذكر أنّه في يوم السبت الماضي، نشرت بيونسيه فيديو لنفسها تحدثت من خلاله عن مقتل جورج فلويد، وقالت: "نحتاج إلى العدالة لجورج فلويد. لقد شهدنا جميعًا مقتله في وضح النهار. نحن مكسورون ونشعر بالاشمئزاز. لا يمكننا جعل هذا الألم طبيعيًا."