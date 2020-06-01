ماجدة الرومي تستعد لطرح "غنوا بكل اللغات" قريبًا

تستعد المطربة اللبنانة ماجدة الرومي لطرح أغنية جديدة خلال الأيام المقبلة تحمل اسم "غنوا بكل اللغات". ونشرت ماجدة الرومي برومو الأغنية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة: "غنوا بكل اللغات.. قريبا". يذكر أن ماجدة الرومي طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "لا تسأل"، وهي من كلمات سعاد الصباح، وألحان مروان خوري، وتوزيع ميشال فاضل Advertisements قد يهمك ايضاً: ماجدة الرومي تختتم بحفلها النسخة التاسعة من موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية الرومي تناشد المسيح من كنائس بيروت

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