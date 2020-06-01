نجل حسن حسني يكشف اللحظات الأخيرة في حياة والده

في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "المساء مع قصواء" على قناة TeN TV، كشف هشام حسن، نجل الفنان الراحل حسن حسني، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والده.

وقال هشام إن والده كان بأفضل حال خلال شهر رمضان والعيد، ثم شعر بألم في الصدر، فأسرعوا به إلى المستشفى، حيث تم اكتشاف جلطة في القلب.

وأضاف هشام أن الفنان الراحل كانت لديه أمراض عدّة، لكن لم يحدث أن اشتكى من القلب، وأن الجلطة استدعت عمل قسطرة بسرعة، ثم توفاه الله بعد العملية بخمس ساعات تقريباً.

وكان الفنان حسن حسني قد وافته المنية أمس (السبت) عن عمر ناهز 89 عاماً، وذلك على إثر إصابته بجلطة في القلب استدعت دخوله غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات أكتوبر، يوم الخميس الماضي ليوافيه الأجل صباح أمس، وقد شيعت الأسرة جثمان الفقيد في غياب تام لنجوم الفن سوى عدد قليل منهم.

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