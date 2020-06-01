محمد وزيري يتحدى هيفاء وهبي مجدداً

طالب محمد وزيري مدير أعمال النجمة هيفاء وهبي الأخيرة بإثبات اتهاماتها له، بالإستيلاء على مبالغ طائلة من أموالها؟

وجاء كلام وزيري في معرض رده على تعليق أحدى متابعاته في موقع "انستغرام" على صورة نشرها مؤخراً، إذ كتبت: "إذا مظلوم ليش ساكت وليش ما تدافع عن نفسك، ليش ترضى الظلم لنفسك، وإذا ظالم، الله أعلم ما أريد أظلم أحد بس عموما ربي يحفظ الجميع وأعتذر جدا مبدئيا إذا كلامي زعلك.. تحياتي".

وأجاب محمد وزيري: "مش المفروض أدافع عن نفسي.. اللي اتهمني هو اللي يثبت.. البينة على من ادعى".

ويأتي هذا بعد إعلانه رفع دعوى قضائية في نيابة جنوب القاهرة الكلية لشؤون الأسرة للمطالبة بإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية مقدماً مستنداً يدل على ذلك.

وعلى هذا ردت الفنانة من خلال تغريدة نشرتها على حسابها على "تويتر" وكتبت: "ادعاء اثبات زواج المدعى عليه م. و. هو كلام عار عن الصحة وسآتخذ بعد انتهاء الاجازة القضائية الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيحة التحقيق وما أسفر عنه حكم القضاء في ذلك شكراً".

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وكان ياسر قنطوش، محامي النجمة اللبنانية، تقدمه ببلاغ ضد وزيري متهماً إياه بالاستيلاء على أموالها بعد سحبها من حسابها المصرفي، وإيداعها في حسابه الخاص بناء على توكيل حصل عليه منها في وقت سابق.

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