بسبب الوافدين هيا الشعيبي متهمة بتخطي حدود العنصرية

القاهرة – لايف ستايل
أحدثت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي مجدداً ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما قالته عن واقع الوافدين المقيمين في بلدها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وظهرت في مقطع مصور قالت فيه: "المصيبة مو بأهل الكويت المصيبة بالأجانب لي عندنا، بالمخالفين لي عندنا" وأعربت عن غضبها ممن سمتهم تجار الإقامات.
وتطرقت إلى ما يعانيه الكويتيون والخليجيون برأيها بسبب انتشار العدوى حيث لفتت إلى أنهم ينتظرون في صفوف في المستشفيات فيما يملأ الأجانب الأسرة.
وأضافت أنها لا تقف ضد الوافدين لكنها ترى أن على بلدانهم الاهتمام بهم ودعت إلى ترحيلهم". وعرضها هذا لموجة واسعة من الانتقادات حيث وصفها الكثير من المتابعين بالعنصرية واعتبروا أنها تخطت كل الحدود.
ودعاها هذا إلى الرد بعد ذلك لتوضيح ما قصدته من خلال تصريحها. وقالت في مقطع فيديو آخر نشرته على حسابها على "سناب شات": "الواحد اللي يقول الحق ينسب ويتهان.. َقوية والله قوية آه يا ديرتي آه. مساكم الله بالخير. ربعي قالولي هيونة إنتِ ما قلتي شي غلط وأنا فعلًا ما قلت شي غلط".
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