أشرف زكي يكشف ما حدث في جنازة حسن حسني

في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "القاهرة الآن" الذي تقدمه على قناة "العربية الحدث"، أعرب الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن استيائه البالغ من الأصوات التي نالت وتنال من الفنانين منذ فترة وفي مناسبات عديدة، كان آخرها جنازة الفنان الكبير حسن حسني، وخص بالحديث الإعلاميين والصحافيين، الذين تحدثوا عن غياب الفنانين عن الجنازة.

وقال زكي إن حسن حسني والد الجميع، وليس لأحد أن يناقش الفنانين في حبه، كما أن أحداً لا يسأل الإعلاميين عن غيابهم عن جنازة أو عزاء إعلامي أو صحافي، لكن الفنانين تحولوا إلى "ملطشة" قبل رمضان، على خلفية استمرار تصوير المسلسلات رغم جائحة كورونا.

وأوضح أن الوفاة حدثت في الثالثة فجراً تقريباً، وبخلاف المعتاد، وبسبب إغلاق المساجد، قررت أسرة الفنان الراحل أن يكون الدفن في أسرع وقت ممكن، وليس بعد صلاة الظهر، وكان الدفن قد انتهى عندما بدأ الناس في الوصول.

وأعلن أن أي إعلامي أو صحافي ينال من الفنانين ستتم مقاطعته، ولن يظهر معه الفنانون في برامج، أو يجروا معه مداخلات، أو يحصل منهم على أخبار، ثم بعد ذلك ستقام عليه دعوى، مشيرا إلى أن الإعلاميين هم من يحرضون رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تلك الظروف، ومشدداً على أن الفنانين ليسوا في موقف الدفاع عن النفس.

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من جهة أخرى، ذكر زكي أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بخير والحمد لله، لكنها من الناحية المعنوية مستاءة للشائعات التي تخرج حول وضعها الصحي.

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