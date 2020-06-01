إصابة 5 مذيعين مصريين بكورونا في يوم واحد واجراءات مشددة جديدة

في يوم حزين على الوسط الإعلامي المصري أصيب أمس (الأحد) خمسة مذيعين دفعة واحدة بفيروس كورونا مما دفع إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي إلى اتخاذ إجراءات مشددة لدخولها.

وكانت الإعلامية آية عبد الرحمن أول من أعلنت إصابتها بالفيروس حيث قالت: "الحمد لله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. ببلغكم الخبر ده علشان أولاً محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب.. وثانيًا واثقة إن ربنا هيرزقني الشفاء قريب جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة.. وهارجع أحكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا".

ثم أعلن الإعلامي خالد أبو بكر إصابة الإعلامية ريهام السهلي بالفيروس عبر حسابه على "فيسبوك" مرفقا صورتها وكتب معلقاً عليها: "يارب ما تغيب ضحكتك ابدا ..يا أختي وصاحبتي"، لتنهال عليه دعوات الشفاء للإعلامية الشهيرة.

ولم تتوقف الإصابات عند هذا الحد، بل أصيبت أيضاً الإعلامية إلهام نمر بشاشة القناة الأولى بماسبيرو وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عزل إلهام وتلقي العلاج وفق البروتوكول الخاص بوزارة الصحة لمواجهة الفيروس.

وتم حصر المخالطين للمذيعة حيث تبين أنهم أربعة أشخاص من بينهم المذيع الشاب عمرو صلاح بعد أن ظهرت عليه بعض الأعراض إلا أن صديقه هيثم الفيل، أكد عبر حسابه على فيس بوك إصابة عمرو، حيث كتب قائلاً: «يا جماعة كل اللي بيحبني يدعي لعمرو صلاح.. عمرو بالنسبة لى مش مذيع أو ممثل اشتغل معايا على مدار سنين.. عمرو بالنسبالي بجد واحد من ولادي والتيم بتاعي أول دخوله الميديا كان معايا.. صدقت موهبته من أول لحظة».

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وكانت آخر الإصابات المذيعة داليا أبوعمر، حيث أعلن أحد أفراد عائلتها إصابتها بالفيروس، بعدما تبين إيجابية التحليل. وأوضح أنها فرضت على نفسها مرحلة الحجر المنزلي، وأصبحت غرفتها أشبه بالرعاية المركزة.

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