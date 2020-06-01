حليمة بولند تتعرض للهجوم والإحراج بسبب هدية خاصة

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند مرة جديدة، جدلا واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها على "سناب شات" استعرضت خلاله هدية خاصة تلقتها.

وأشارت الإعلامية المثيرة للجدل في المقطع إلى أنها تلقت هدية عبارة عن صندوق كبير يضم كميات كبيرة من الاقنعة (الكمامات الطبية) من "مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع"، بهدف الوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأثنت على نوعية الكمامات التي تلقتها.

وبعد الجدل الكبير الذي تسببت فيه حليمة على اعتبار أن هذه الكمية من الأقنعة يجب أن تقدم للطواقم الطبية التي تحتاج إليها أكثر منها، وطالبوا بفتح تحقيق في الأمر، سارع رئيس العلاقات العامة في مركز "صباح الأحمد" لنفي مسؤوليته في هذا الإطار، مشيراً إلى أنه سيتم فتح تحقيق لمعرفة من سلم العلبة للإعلامية.

وكانت الإعلامية الكويتية قد تعرضت لموقف مشابه بعد استعراض هدية فخمة من العطور لتنفي الشركة العالمية تقديم أي من عطورها كهدية لحليمة، وحاولت حينها تبرير الموقف والكشف انها وقعت في مكيدة مجهزة مسبقا بحقها.

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