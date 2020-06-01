شريف مدكور يكشف حقيقة إصابته بفيروس في الدم

أثارت أزمة فيروس كورونا الرعب في صفوف عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، خاصة بعد إصابة عدد كبير منهم به، وأصبح مرض أي فنان أو إعلامي مجالاً خصباً لخروج الشائعات حوله، وخلال الآونة الأخيرة تم تداول أنباء تفيد بإصابة الإعلامي شريف مدكور بفيروس في الدم نتاج العلاج الكيميائي الذي يتلقاه بعد إصابته بالسرطان في القولون.

وعبر حسابه على "فيسبوك"، نشر مدكور المنشور المتداول عنه ونفى تماماً ما هو مكتوب، مؤكداً أن هذا الكلام ليس صحيحاً، مشيراً إلى أنه أصيب بهذا الفيروس العام الماضي وتعالج منه.

وعلق مدكور بقوله: "أنا الحمد لله بخير نعمه وفضل وموضوع الفيروس اللي في الدم ده كان في شهر نوفمبر اللي فات وخفيت منه من زمان مش عارف ليه في صفحات كاتبه الموضوع".

جدير بالذكر أن الإعلامي شريف مدكور مر بأزمة صحية قوية في الفترة الأخيرة، بسبب إصابته بمرض ‏سرطان القولون، مما استتبع خضوعه لجلسات علاج بالكيماوي.

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