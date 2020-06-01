زوج هيفاء حسين يكشف لها أسراره وزيجات سرية في عائلته

لفت حبيب الدكتو رحبيب غلوم، زوج الفنانة البحرينية هيفاء حسين، الأنظار بسبب تغريدة نشرها مؤخراً على حسابه على "تويتر" وعلق من خلالها على أوضاعهما خلال مرحلة الحجر المنزلي.

وكتب: "شباب شوفولنا حل من كثرة الجلسة في البيت صرنا أنا والحرمة وايد ربع لدرجةٍ أني خبرتها كل أسراري وكل علاقاتي وأسماء كل ربعي بالذات اللي متزوجين بالسر وأماكن بيتوهم الثانية. الله يستر من اللي ياي".

وتفاعل معه الكثير من المتابعين الذين أشاروا إلى أن الحجر المنزلي غير الكثير من المعادلات في الحياة العائلية وأن انتشار كورونا ساعد على تقارب أفراد الأسر رغم أنه ألحق الضرر بعدد كبير جداً من الناس حول العالم.

وتساءل الكثيرون عما إذا كان غلوم كتب هذا على سبيل المزاح أم أن كلامه يكتسب صفة الجدية. ويشار إلى أن الفنانة فاجأت الجميع في وقت سابق بإظهار وجهي طفليهما التوأم. ونشرت على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة لها معهما برفقة زوجها. وعلقت: "قولوا ما شاء الله. كل عام وانتو بخير وعساكم من عوادة" مع وسم (هاشتاغ) "جواهر حبيب غلوم" و"سلطان حبيب غلوم".

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