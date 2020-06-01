ياسمين صبري تنهي شهر العسل بصور في حوض السباحة وتعود إلى هوايتها

بعد أن انتهت الإجازة التي قامت بها الفنانة ياسمين صبري بصحبة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والتي سافرا خلالها لقضاء شهر العسل بأحد ‏المنتجعات السياحية.‏

عادت الممثلة المصرية لتشارك متابعيها من جديد، عبر خاصية "الستوريز" على "إنستغرام" بصورة جديدة، ‏التقطتها لنفسها من صالة الألعاب الرياضية بمنزلها، في عودة سريعة منها للاهتمام بلياقتها وممارسة الرياضة.‏

وتأتي هذه الصورة بعد الضجة التي أحدثتها بصورها بملابس البحر داخل حوض السباحة وحرصت على إظهار كتفيها فقط وإخفاء باقي جسمها في المياه، ونشرت العديد من الصور الخاصة بها من الإجازة التي تقضيها مع زوجها. وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع صورها وانقسمت التعليقات بين من هنأها على سعادتها ومن انتقد تغيّر ملابسها لتصبح أكثر جرأة ومكشوفة.

يذكر أن صبري شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فرصة تانية"، والذي تعرضت خلاله للكثير من الانتقادات بسبب أدائها الضعيف وأحداث العمل المملة، وشاركها البطولة أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب وغيرهم.

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