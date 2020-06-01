نسرين أمين تبدي انزعاجها من الكمامات وتحذر الشعب

بعد فرض ارتداء الكمامة على الشعب المصري في كل تعاملاته في الدولة والمواصلات العامة وأصبحت الكمامة أمراً ضرورياً، فاجأت الفنانة نسرين أمين جمهورها بنشر تحذير مكتوب على علبة الكمامات المتداولة في الأسواق بأنها لا تقي من الكورونا، وعبرت عن انزعاجها بسبب بسبب ذلك الأمر، حيث نشرت عبر حسابها على "تويتر" صورة للكمامات الأكثر استخداماً هذه الأيام، وكتبت تعقيباً لتسأل كيف نرتديها وهي مكتوب أنها لا تحمي من كورونا؟

وتلقت نسرين إجابات كثيرة من جمهورها، الذي أكد لها أننا نرتدي الكمامة لتقليل انتقال العدوى وانتشار الفيروس أكثر.

يشار إلى أن نسرين أمين شاركت في رمضان 2020 بمسلسل "لما كنا صغيرين". إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة وبطولة ‏خالد ‏النبوي ‏ومحمود ‏حميدة ‏وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج ‏ ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎‏

ورغم وجود نجوم كبار في المسلسل مثل محمود حميدة وخالد النبوي إلا أن المسلسل لم يلاق النجاح المتوقع له.

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