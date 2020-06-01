بسمة بوسيل تمارس الرياضة بالمكياج وتامر حسني يدربهاا

لفتت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل الأنظار بصور جديدة نشرتها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وظهرت فيها أثناء ممارسة الرياضة برفقة زوجها النجم المصري تامر حسني.

واثارت الاهتمام بإطلالتها حيث بدت بمكياج كامل مع نظارات شمسية. وانقسم المتابعون بين من رأوا أنها تبدو غاية في الجاذبية ومن استغربوا تطبيقها المكياج أثناء ممارسة التمارين.

ولفتت بسمة إلى أن زوجها هو مدربها وكتبت في التعليق على الصورة: "بعد العمل مدربي الخاص تامر حسني". ورد عليها الأخير: "طبعاً طبعاً كان تمرين هايل وبسمة ماشاء الله بتتصور طول الوقت وبتتمرن في فترة الراحة من التصوير" وحققا أكثر من 108 آلاف إعجاب.

ويشار إلى أن ناشطي المواقع أثاروا مؤخراً مسألة فارق العمر بينهما حيث تبين أن الفنان يبلغ الـ42 عاماً وأن الفارق بينه وبين زوجته يصل إلى 14 عاماً. وذكّر بعضهم بأنها شاركت في في الموسم السادس من برنامج المواهب الشهير "ستار أكاديمي" حين كانت في الـ17 من عمرها ما يعني أنها تبلغ حالياً الـ28 عاماً.

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