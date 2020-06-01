خطيبة تامر عاشور تعلن انفصالهما للمرة الثانية بطريقة غريبة

بعد شهور قليلة وللمرة الثانية ينفصل الفنان تامر عاشور عن خطيبته دارين حلمي، ملكة جمال مسابقة السياحة والثقافة الدولية لعام 2019.

وكشفت خبر الانفصال دارين حلمي نفسها، عندما طرح متابعوها الأسئلة عليها عبر إنستغرام، ومنها سؤال جاء فيه: "مش هنفرح بجوازكم قريب إنتي وتامر بقي" فردت قائلة: "لا مفيش نصيب سبنا بعض من قريب حياتي"، وطرح عليها سؤال آخر: "انتي مخطوبة ولا لأ"، فأجابت: "لا مش مخطوبة يا روحي".

إجابة دارين حلمي بأنها غير مخطوبة في الوقت الحالي، دفع إحدى المتابعات لها بسؤالها: "مش مخطوبة إزاي يعني أمال تامر عاشور إيه انتو فركشتوا؟" فردت عليها: "الأسئلة كلها كده ليه؟ محصلش نصيب عادي كنا مخطوبين ومحصلش نصيب يبقي أكيد فركشنا يا قمر إنتي".

وكانت خطوبة عاشور ودارين حلمي أعلن عنها في شهر أيلول (سبتمبر) 2019، ولكن سرعان ما أعلن عن انفصالهما في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، قبل أن تؤكد الأخيرة بنفسها عودتها لخطيبها في شباط (فبراير) 2020، عندما نشرت صورة جديدة لها، وأرفقتها بتعليق جاء عبارة عن مقطع من إحدى أغنيات تامر عاشور الشهيرة، لتعلق إحدى صديقاتها: "يا بختك ياعم تامر" فترد هي بتلقائية: "طبعاً يا بخته.. احسدي بقى"، وهو ما اعتبره متابعوها بأنه تأكيد صريح على عودتها إلى خطيبها السابق واستئنافهما التخطيط للزواج في أقرب وقت.

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