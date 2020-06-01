لينا هيدي تتضامن مع المتظاهرين ضد العنصرية في أميركا

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"الخليج 365" من بيروت: حرصت النجمة العالمية لينا هيدي على التضامن مع الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة الأميركية بسبب مقتل جورج فلويد على يد أحد ضباط الشرطة في مدينة مينيابوليس منذ أيام.
هيدي نشرت صورة من التظاهرات عبر حسابها الشخصي على الإنستغرام وعلقت عليها قائلة: "متظاهرة شجاعة وقفت على ركبتيها امام الشرطة في كاليفورنيا، انا معكم وهناك اعداد لا تحصى من الأصوات متضامنة معكم، نسمعكم ونراكم ونشعر بغضبكم المحق... الأمور ستتغير، سننشيء أطفالنا للتصرف بطريقة مختلفة".
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