منى زكي تقود دراجة وتوجه رسالة للجمهور: كحولك في جيبك كمامتك في وشك خاف على نفسك

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: شاركت الممثلة المصرية منى زكي متابعيها وجمهورها على "الانستغرام" بصورة لها وهي ترتدى "قناع" وقاية وتمارس رياضة ركوب الدراجات الهوائية في أحد شوارع القاهرة.

وعلقت على الصورة قائلة، " كحولك في جيبك.. كمامتك في وشك .. خاف على نفسك وعلى غيرك".

وذلك في سعي منها للتوعية بالإجراءات الإحترازية لإحتواء فيروس كورونا وتاكيداً منها على إلتزامها في حالة تواجدها خارج المنزل.

يذكر أن زكي، تستأنف تصوير مسلسل "تقاطع طرق" خلال أيام، وهو بطولة محمد فراج، ومحمد ممدوح، ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن.